Il commento di Jordan Veretout sulle ambizioni europee della Roma, in cerca di una qualificazione in Champions League

Interpellato da Sky Sport, Jordan Veretout ha risposto alle domande sulla lotta della Roma per un posto in Champions League in vista della prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni.

«Corsa Champions? E’ un campionato molto difficile, con tante squadre forti, ma se vogliamo sperare di restare più in alto possibile in classifica dobbiamo fare un’ottima partita. Il fiato c’è».