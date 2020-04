Roma, Veretout: «Non andare a Siviglia ci ha protetto dal Coronavirus»

Il centrocampista Veretout ha parlato della stagione disputata dalla Roma prima dello stop a causa del Coronavirus

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout ha parlato al sito ufficiale del Nantes, di cui ha vestito la maglia prima di approdare in Serie A: «La stagione stava andando molto bene. Ero davvero ben integrato e volevo raggiungere un traguardo importante quando ho firmato la scorsa estate. La Roma è un club grande e sono stato fortunato a giocare tanto. Ho avuto un leggero calo ma in questo periodo complicato sono stato in grado di recuperare bene e prepararmi bene per la fine del campionato. Siamo professionisti, vogliamo ottenere qualcosa di importante quando si riprenderà».

«Avremmo giocato a Siviglia il giorno successivo, una partita importante della nostra stagione: l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Tutta la squadra si era allenata bene, anche io nonostante fossi squalificato dopo aver avuto diverse ammonizioni. I ragazzi dovevano partire mercoledì pomeriggio, ma a mezzogiorno eravamo stati informati che non saremmo andati. Ovviamente penso che sia stata la decisione migliore da prendere. Quella scelta ha avuto un ruolo importante nel proteggere la nostra salute».