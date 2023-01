Roma-Zaniolo, il classe ’99 divide la piazza e la società

Zaniolo sta diventando sempre più un caso per la Roma: Mourinho lo difende, i tifosi lo fischiano e la società blocca il rinnovo

Il futuro dipende tutto dal classe ’99. Deve ritrovare lucidità sotto porta e le prestazioni che l’hanno reso determinante prima dell’infortunio e in parte anche nella stagione scorsa. La piazza è divisa sull’azzurro, ma il tecnico portoghese si affida ancora a lui per provare a proteggerlo. Intanto per il rinnovo ci sarà da aspettare, se prima era una priorità ora dovrà guadagnarselo con le prestazioni sul campo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.