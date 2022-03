Roma, Zaniolo è stanco: il rinnovo sempre più in bilico

Zaniolo Roma, il rinnovo è sempre più lontano. Le ultimissime sul talento giallorosso, che potrebbe cambiare maglia in estate

Zaniolo è in cima alla lista degli obiettivi della Juve per il post Dybala. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore sarebbe stanco di aspettare un segnale dalla Roma, che non sembrerebbe disposta a garantirgli un ruolo da protagonista assoluto e un ingaggio importante.

Il club giallorosso sarebbe così disposto ad ascoltare offerte per il cartellino di Zaniolo, ma si siederà al tavolo solo per una cifra non inferiore ai 50 milioni di euro. La Juventus è avvisata.