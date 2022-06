Romagnoli, addio Milan. Lazio ma non solo: ci prova anche il Monza

Romagnoli lascerà il Milan alla scadenza del contratto. La Lazio lo tratta da tempo, ma ora spunta anche il Monza

Come riportato da Sky Sport il Monza vorrebbe provare a inserirsi nella trattativa tra Romagnoli e la Lazio che al momento vive una fase di stallo. L’ormai ex capitano del Milan lascerà a zero il Diavolo ma non ha ancora un accordo coni biancocelesti.

Così l’ex a.d. del Diavolo Adriano Galliani starebbe provando a inserirsi nella trattativa.

