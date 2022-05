Romagnoli Lazio, nuovo incontro in programma: settimana decisiva

Calciomercato Lazio: i biancocelesti avrebbero programmato un nuovo incontro con gli agenti di Romagnoli, si entra nella settimana decisiva

Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il trasferimento di Alessio Romagnoli alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il club biancoceleste avrebbe fissato un incontro in questa settimana tra le parti per cercare di giungere ad un’intesa.

Tra domanda e offerta ballano circa 500mila euro. Lotito è arrivato a mettere sul piatto un quinquennale da 2.5 milioni a stagione più bonus, il centrale ne chiede 3 più bonus. Serve uno sforzo per evitare anche un eventuale rilancio del Milan a passaggio di proprietà chiuso. I prossimi saranno giorni decisivi.

