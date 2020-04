Ronaldinho lascia il carcere, ora è ai domiciliari – VIDEO

Ronaldinho ha lasciato il carcere di Asunciòn e ora si trova in un albergo in Paraguay insieme al fratello – VIDEO

Dopo poco più di un mese passato in carcere Ronaldinho è riuscito a ottenere i domiciliari in seguito a un importante pagamento di 1,6 milioni di dollari.

L’ex calciatore ha lasciato il carcere in Paraguay per raggiungere un hotel situato nel centro storico della capitale Asunción dove sconterà, insieme al fratello gli arresti domiciliari. L’ex stella brasiliana era finita in prigione per aver tentato l’ingresso in Paraguay con passaporti falsi insieme al fratello e sarà confinato presso l‘Hotel Palmaroga.