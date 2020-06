Ronaldinho: «Il periodo in carcere è stato complicato ma ora sto bene»

Ronaldinho, le parole dell’ex campione del Barcellona dopo aver trascorso sessanta giorni in carcere in Paraguay

Ronaldinho ai microfoni di Mundo Deportivo ha raccontato della sua esperienza in carcere in Paraguay. L’ex stella del Barcellona è stato arrestato per essere entrato nel paese con un passaporto falso e ora si trova agli arresti domiciliari in un hotel ad Asuncion.

«E’ stato un periodo complicato e devo ringraziare chi mi è stato vicino. Il supporto delle persone è stato importante. Adesso stiamo vivendo una pandemia e dobbiamo abituarci a una nuova normalità. Sono tranquillo e cerco di affrontare con serenità la situazione. Sono passati sessanta giorni e non è stato facile, però cerchiamo di passare il tempo nel modo più piacevole possibile. Per fortuna possiamo fare sport e c’è una sala che ci hanno adattato per giocare a calcio. Spero di tornare a casa presto».