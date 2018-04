Ronaldo da applausi: record su record in Champions

I record di Cristiano Ronaldo: il fenomeno portoghese stende la Juventus e entra sempre più nella storia della Champions League

Con la doppietta segnata questa sera, Cristiano Ronaldo non ha solo steso la Juventus e ipotecato il passaggio alla semifinale di Champions del Real Madrid, ma continua a strappare record su record in questa competizione. Oltre al primato di gol, 119, il portoghese è anche l’unico calciatore ad essere andato a segno per 10 volte consecutive nella storia di questo torneo, staccando l’ex compagno Ruud Van Nistelrooy a quota 9.

I primati di Cr7, però, non si fermano qui: con la doppietta dello Stadium, è arrivato a quota 22 reti segnati nei quarti di Champions. Un dato record se si pensa che la Juventus, in tutta la propria storia, ne ha realizzati solo 21 ai quarti di finale.