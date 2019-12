Ronaldo e Djokovic, il portoghese gli insegna a “saltare” VIDEO

Ronaldo, mattinata di allenamento per il portoghese con un compagno speciale: il campione di tennis Djokovic

Cristiano Ronaldo non conosce sosta nel suo allenamento costante per mantenere la forma fisica al più alto livello possibile. Per questo motivo anche se il portoghese è in vacanza continua ad allenarsi senza sosta.

Oggi l’ha fatto con un compagno speciale, ovvero un altro campione come lui ma di tennis: Novak Djokovic. Ronaldo, in un simpatico siparietto, ha cercato di insegnare a Nole come saltare riprendendo il bellissimo gesto tecnico che il numero 7 ha sfoggiato nella gara con la Samp.