Ronaldo-Mania: a Milano venduta una maglia al minuto

E’ già scoppiata la Cristiano Ronaldo Mania: a Milano i tifosi della Juventus stanno acquistando una maglia al minuto

A circa 24 ore dall’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juve, l’effetto del suo acquisto comincia a farsi sentire: tra i tifosi bianconeri, infatti, è scoppiata una vera e propria CR7 mania. In tantissimi questa mattina si sono ritrovati fuori dallo Juventus Store di Corso Europa a Milano per acquistare la maglietta del cinque volte Pallone d’Oro. Stando alle prime indiscrezioni, pare che in queste prime ore di vendita sia stata acquistata di media una maglia del portoghese al minuto. Numeri da capogiro.