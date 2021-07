Ronaldo salta il Trofeo Berlusconi? Le ultime dalla Continassa

Domani sera la Juve impegnata a Monza per il Trofeo Berlusconi: incerta la presenza di Cristiano Ronaldo, le ultime

Cristiano Ronaldo potrebbe restare a Torino e non partecipare domani alla sfida del Trofeo Berlusconi a Monza contro la squadra di casa.

Massimiliano Allegri sta valutando la possibilità di non convocarlo per la gara dell’U-Power Stadium per consentirgli di proseguire la preparazione alla Continassa, visto che il portoghese si è aggregato solo lunedì al gruppo bianconero. Domani il tecnico della Juventus, prima della partenza per Monza, prenderà una decisione definitiva su CR7.

I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24