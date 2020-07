Cristiano Ronaldo non riposerà contro il Cagliari: il portoghese sarà titolare per provare a centrare l’ennesimo ricordo

Niente riposo per Cristiano Ronaldo in Sardegna: CR7 non ha alcuna intenzione di riposare in vista della Champions League, né di lasciare a Immobile titolo di capocannoniere e Scarpa d’Oro senza combattere. 31 reti contro 34: un gap difficile da recuperare in due partite. Non impossibile per il portoghese.

Più a portata il primato di Felice Borel che nella Serie A 1933-34 ha stabilito il record di marcature in un singolo campionato con la maglia della Juventus. Lo scrive Gazzetta.