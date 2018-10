Ronaldo, spuntano nuove accuse: «Un’altra donna accusa CR7»

Dagli Usa nuove accuse per Cristiano Ronaldo, parla il legale della Mayorga: «Sono stato contattato da un’altra donna molestata da CR7»

Caso Ronaldo, spuntano nuove accuse al campione portoghese. Sono settimane delicate per Cristiano Ronaldo dopo la riapertura del cold case del 2009 riemerso nelle pieghe del Football Leaks e pubblicato dallo Spiegel inerente al presunto caso di violenza sessuale tra Ronaldo e la modella statunitense Kahtryn Mayorga nel 2009 a Las Vegas. L’avvocato della donna che sostiene di aver subito violenza sessuale dal campione portoghese nel 2009 nella suite 57306 del Palms Place Hotel di Las Vegas ha rilasciato nuove dichiarazioni ai microfoni dei media americani che aprono nuovi squarci sul caso.

Queste le parole del legale Leslie Stoval: «Sono stato contattato da una donna che sostiene di aver ricevuto lo stesso trattamento da Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto. Contatterò le ex fidanzate del calciatore, le ragazze che lo conoscono intimamente. Sarebbero preziose per capire la sua condotta e andrò in Inghilterra, se servirà». La seconda donna, per il momento, non ha né un nome né un cognome e, secondo la versione del Daily Mail, le sue generalità sono state comunicate dall’avvocato Stoval alla polizia dei Las Vegas. In questi giorni incandescenti, intanto, il calciatore portoghese godrà di tre giorni di riposo, concessi a lui e a tutta la Juve per la sosta del campionato.