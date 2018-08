Cristiano Ronaldo è ancora il primo marcatore della Juventus nel match giocato contro l’Under 23 bianconera

In vista della prima giornata di Serie A, in cui affronterà il Chievo Verona, la Juventus ha disputato un’amichevole con l’Under 23 bianconera. La partita è terminata 8-0 ed ha visto ancora una volta protagonista Cristiano Ronaldo, autore della prima rete della Vecchia Signora. Oltre a lui sono andati in gol anche Bonucci, Dybala, Pjanic, Cancelo su punizione, Bernardeschi, Mandzukic e Matuidi.

Massimiliano Allegri ha schierato un 4-2-3-1 con Szczesny in porta, Barzagli, Bonucci, Rugani e Alex Sandro in difesa, Khedira e Pjanic in mediana e il trio Cuadrado-Dybala-Douglas Costa alle spalle di Cr7, unica punta. Completamente diversa, invece, la formazione del secondo tempo, che ha visto in campo Perin, Cancelo, Benatia, Chiellini e Beruatto, Marchisio, Emre Can e Matuidi a centrocampo, con Bentancur a sostegno delle due punte Mandzukic e Bernardeschi.