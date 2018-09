Ronaldo vicino al gol, Capuano salva sulla linea in Frosinone-Juve

Capuano sventa sulla linea il tiro di Cristiano Ronaldo dopo 5 minuti in Frosinone-Juventus, salvataggio in extremis del difensore

Prima occasione da gol per la Juventus al Benito Stirpe che capita sui piedi di Cristiano Ronaldo al minuto 5 del primo tempo e salvataggio sulla linea di Capuano. Questa sera il posticipo serale della 5ª giornata di Serie A tra Frosinone-Juventus, con i bianconeri che intendono rispondere alla vittoria del Napoli con i tre punti nella trasferta laziale. Grande occasione per i bianconeri subito ad inizio partita con la difesa ciociara che sventa il terzo gol in Serie A del campione portoghese giunto in estate dal Real Madrid.

L’azione parte dalla corsia destro con l’incursione di Juan Cuadrado che crossa sul secondo palo per la sponda di testa di Mandzukic. Il croato riesce nell’intento e il pallone arriva sui piedi di Cristiano Ronaldo che di sinistro anticipa la difesa, trovando le mani del portiere Sportiello: la palla si dirige lentamente verso l’angolino ma si infrange sull’intervento in scivolata di Capuano che spazza via e allontana il pericolo dello svantaggio. Subito una grande occasione per il campione portoghese di allungare il suo bottino in Italia, provvidenziale l’intervento del difensore gialloblù.