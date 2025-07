Rooney opinionista al posto di Lineker, ma dietro la firma con la BBC c’è di più. L’ex attaccante sbarca a “Match of the Day” con un contratto da 800.000 dollari. Meglio in tv che in panchina…

Rooney opinionista al posto di Lineker, ma dietro la firma con la BBC c’è di più. L’ex attaccante sbarca a “Match of the Day”

Dalla panchina allo studio televisivo, Wayne Rooney è pronto per un nuovo, prestigioso capitolo della sua carriera. L’ex leggenda del Manchester United e della nazionale inglese, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e inglese, ha firmato un ricco contratto con la BBC per diventare uno dei nuovi opinionisti di punta di “Match of the Day”, uno dei programmi sportivi più longevi e iconici della televisione britannica. Un cambio di rotta significativo per “Wazza”, che dopo le difficili esperienze da allenatore con Derby County, DC United e Birmingham City, ha trovato un nuovo ruolo che sembra calzargli a pennello. La sua transizione in panchina, iniziata nel 2021 al Derby County, si è rivelata più complessa del previsto. Nonostante gli elogi ricevuti per aver gestito il club in piena crisi finanziaria, le successive avventure non hanno portato i risultati sperati, né al DC United in MLS né nella brevissima e difficile parentesi al Birmingham City.



L’accordo, secondo le indiscrezioni, sarebbe di circa 800.000 dollari per due anni, con la possibilità di un’estensione e un ruolo chiave nella copertura del Mondiale 2026. La BBC punta forte su di lui, come confermato da fonti interne citate dal The Sun: «Wayne ha un talento naturale davanti alla telecamera. Ha impressionato finora e gli spettatori lo hanno accolto a braccia aperte». La sua firma arriva in un momento di rinnovamento per il programma, dopo il recente addio dello storico presentatore Gary Lineker.



Questo nuovo impegno consacra la famiglia Rooney come una delle “coppie più potenti” della televisione britannica. Mentre Wayne analizzerà le partite per la BBC, la moglie Coleen è infatti protagonista di una docu-serie sulla loro vita prodotta da Disney+ con un accordo da 10 milioni di sterline. Per Rooney, applaudito per la sua schiettezza e la sua profonda conoscenza del gioco, l’opportunità di diventare un analista di spicco rappresenta la piattaforma ideale per rimanere al centro del calcio inglese, questa volta non più con gli scarpini o dalla panchina, ma con il microfono in mano.