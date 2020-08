Rooney chiama Messi: «Vai in Premier League». E su CR7…

Wayne Rooney ha lanciato un chiaro messaggio a Lionel Messi in vista del suo futuro: le parole dell’ex Manchester United

«So che sta invecchiando, ma è un giocatore che nessuno ha mai visto prima. Messi ha tutto: può creare gol, segnare, dettare il gioco ed è il miglior giocatore di tutti i tempi. È uno dei pochi giocatori che ho sfidato guardando con soggezione. Giocando con gente come Bruno Fernandes o Kevin De Bruyne, potrebbe vincere il settimo Pallone d’Oro, il che sarebbe incredibile. Con Cristiano Ronaldo ha alzato il gioco a un livello che non vedremo mai più, ma per me Messi è di un livello diverso».