Rooney: «Liverpool? Mi ricorda molto la Roma di Totti»

Rooney, giocatore del Derby County con un passato allo United e all’Everton, ha parlato delle somiglianze fra il Liverpool e la Roma di Totti

Wayne Rooney, attaccante del Derby County fortemente legato alle maglie dell’Everton e del Manchester United, ha parlato nell’intervista al Sunday Times degli storici rivali del Liverpool. Ecco le parole del bomber inglese sulla formazione di Klopp.

«Il modo in cui giocano mi ricorda molto come giocava la Roma con Totti come numero dieci e due ali veloci che attaccavano l’area dall’esterno».