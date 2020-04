Rudi Garcia: «Vogliamo giocare Juve Lione. E senza stop Serie A…»

Il commento di Rudi Garcia sull’incrocio di Champions League con la Juventus e sul percorso dei bianconeri in Serie A

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rudi Garcia si è soffermato sulla Juventus, avversario del suo Olympique Lione negli ottavi di Champions League.

JUVE – «Se qualcuno ha la possibilità di mantenere i migliori giocatori è un conto. La Juve è una squadra fortissima. Prima di perdere contro di noi, nel girone di Champions aveva fatto un percorso da Juventus. Quando sono venuti a Lione erano primi in campionato. L’Inter e la Lazio stanno facendo benissimo in campionato, ma se non si fosse fermato il campionato, alla fine della stagione avrebbe vinto il campionato. Abbiamo vinto contro una grande squadra europea».

CHAMPIONS – «Ora sono al Lione, grande club in Francia e in Europa. Speriamo di giocare il ritorno con la Juve, la Champions è meravigliosa. Il virus ci ha tolto il piacere di andare in campo e dare gioia e spettacolo alla gente».