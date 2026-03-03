Rugani, un esordio da incubo! Lui tra i principali colpevoli del KO della Fiorentina contro l’Udinese: l’analisi

Rugani, un esordio da incubo! Lui tra i principali colpevoli del KO della Fiorentina contro l’Udinese: ecco com’è andato il debutto dell’ex Juve

Daniele Rugani, difensore classe 1994, ha avuto un debutto difficile con la maglia della Fiorentina nella sfida contro l’Udinese, che si è conclusa con una sconfitta per 3-0 per i viola. L’ex difensore della Juventus, arrivato a Firenze a gennaio con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, è stato protagonista in negativo in tutte e tre le reti subite dalla sua squadra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esordio di Rugani al Bluenergy Stadium è stato tutt’altro che da ricordare. Nonostante l’impegno del tecnico Paolo Vanoli, che aveva cambiato modulo per rilanciarlo, il difensore ha commesso errori pesanti che hanno indirizzato la partita in favore dei friulani. Rugani non era mai stato impiegato dalla sua nuova squadra a causa di un infortunio muscolare che lo aveva tenuto fermo dalla partita contro la Roma a dicembre, quando subì uno stiramento al polpaccio. La lunga inattività ha inciso negativamente sulla sua prestazione.

Nel primo gol dell’Udinese, Rugani, in marcatura su Kabasele durante un angolo battuto da Zaniolo, scivola e lascia il suo avversario libero di segnare. Nel secondo tempo, perde il duello fisico con Davis, facendolo cadere in area e causando un rigore per il 2-0. Infine, al terzo minuto di recupero, Rugani commette un altro errore, rinviando male di testa e permettendo a Buksa di girargli intorno e segnare il terzo gol.

Un esordio da dimenticare per l’ex bianconero, che sperava di dare stabilità alla difesa viola, ma che ha visto la sua prestazione penalizzata dalla lunga inattività. Rugani dovrà lavorare duramente per recuperare la forma fisica e riscattarsi dopo una serata che resterà difficile da digerire. La Fiorentina si augura che il difensore possa contribuire al miglioramento della difesa nelle prossime partite, ma per ora il suo debutto non è certo stato dei migliori.