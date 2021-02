Rugani saluta il Rennes: «Vi terrò nel cuore»

Daniele Rugani, arrivato al Cagliari nell’ultimo giorno di mercato, saluta il Rennes; sua ex squadra

Daniele Rugani saluta il Rennes. Il difensore di proprietà della Juventus riparte, sempre in prestito, dal Cagliari, e attraverso i propri profili social ha salutato il club francese nel quale ha trascorso la prima parte di stagione.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Questo il messaggio del difensore 26enne: «Voglio ringraziare la società e i miei compagni di squadra per non avermi mai fatto mancare il loro sostegno. Gli ultimi quattro mesi in una città che mi ha fatto sentire a mio agio è stata un’esperienza che terrò sempre nel cuore».