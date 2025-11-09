Calcio Estero
Rui Costa confermato alla guida del Benfica: resterà presidente per i prossimi quattro anni, le sue prime parole
Rui Costa resta al timone del Benfica: mandato rinnovato per i prossimi quattro anni. Le prime dichiarazioni dell’ex Milan
Rui Costa continuerà a guidare il Benfica. Lo hanno deciso i soci del club nelle elezioni di sabato 8 novembre, confermandolo presidente per altri quattro anni.
L’ex campione di Fiorentina, Milan, della nazionale portoghese e naturalmente del Benfica, era già in carica dall’estate 2021. In questa tornata elettorale ha ottenuto un ampio consenso, raccogliendo il 65,9% delle preferenze contro il 34,11% dello sfidante João Noronha Lopes.
Il nuovo mandato prenderà ufficialmente il via già oggi, domenica 9 novembre, in occasione della sfida casalinga delle 21:30 contro il Casa Pia. Rui Costa ha voluto fissare l’appuntamento con i tifosi al Da Luz con parole che suonano come un manifesto: “Celebreremo ciò che ci unisce: il Benfica”.
PAROLE – “Le mie prime parole vanno ai tifosi del Benfica, che immenso orgoglio provo. Congratulazioni per questa straordinaria vitalità democratica e per la straordinaria partecipazione. Non c’è nessuno come il Benfica”.
