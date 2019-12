Rui Costa: «Milan e Fiorentina sempre nel mio cuore» VIDEO

Rui Costa, l’ex di Milan e Fiorentina, ha parlato proprio delle due squadre e del momento difficile che stanno vivendo

Rui Costa è rimasto molto legato al Milan e alla Fiorentina. Lui stesso lo ha confermato, ecco le sue parole.

«Milan e Fiorentina sono due squadre che non stanno nella posizione che volevano ma sono due club enormi e credo che presto arriveranno ai traguardi che si sono prefissati. Mi spiace per Ancelotti, auguro a Rino che possa avere molto successo ma prima per me vengono Fiorentina e Milan».