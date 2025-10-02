Rui Pedro Braz all’Al Ahli: sfuma l’ipotesi Juventus per il dirigente portoghese

Rui Pedro Braz approda nella Saudi Pro League: accordo ufficiale con l’Al Ahli e addio ai rumors che lo volevano nel nuovo organigramma bianconero

Un altro nome accostato alla Juventus per il futuro prende una strada diversa. Rui Pedro Braz, dirigente portoghese con un passato di grande successo al Benfica, è stato ufficialmente nominato nuovo direttore sportivo dell’Al Ahli, club di punta della Saudi Pro League. L’accordo, riportato dal giornalista Fabrizio Romano, è stato definito con effetto immediato.

Un dirigente stimato in Europa

La scelta dell’Al Ahli rappresenta un colpo importante: Braz è considerato uno dei manager più apprezzati del calcio europeo, noto per la sua capacità di scoprire giovani talenti e trasformarli in plusvalenze milionarie. Non a caso, il suo nome era circolato anche in orbita Juventus negli scorsi mesi, durante la fase di ristrutturazione societaria del club bianconero. La sua esperienza al Benfica lo aveva reso un profilo ideale per il nuovo corso della Vecchia Signora.

L’esperienza al Benfica

Durante la sua gestione a Lisbona, Rui Pedro Braz ha contribuito a lanciare giocatori di livello internazionale. Grazie a queste operazioni, il Benfica ha mantenuto una posizione di vertice sia in Portogallo che in Europa, consolidando un modello di gestione sostenibile e vincente.

La scelta saudita

Nonostante l’interesse di top club europei, Rui Pedro Braz ha deciso di accettare la proposta dell’Al Ahli, entrando a far parte del progetto di crescita del calcio saudita, che negli ultimi anni ha attirato campioni come Cristiano Ronaldo (Al Nassr) e Karim Benzema (Al Ittihad).

Juventus: pista chiusa

Per la Juventus, che ha recentemente definito la propria struttura dirigenziale con figure come Damien Comolli, Florian Modesto e Giorgio Chiellini, la firma di Braz con l’Al Ahli rappresenta la chiusura di un’opzione concreta. Resta, però, la testimonianza di un forte apprezzamento per un dirigente di altissimo livello, che ora porterà la sua visione e le sue competenze in un campionato in piena espansione.