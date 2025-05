Runjaic boccia l'Udinese: «Oggi abbiamo giocato molto male rispetto al solito. Al Monza dico che...»

Runjaic ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo Udinese Monza di oggi. Le parole del tecnico bianconero

Runjaic, allenatore dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Udinese Monza di Serie A.

IL COMMENTO – «Prima di tutto ci sono alcune persone felici oggi e sono quelli del Monza, quindi complimenti a loro. Abbiamo giocato male e il risultato ne è la conseguenza, il risultato è strano ma il calcio è così. Abbiamo sbagliato partita e commesso errori, non è questione di dettagli. Almeno non dovevamo perdere in casa»