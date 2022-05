Sabatini: «Basta infarti, la prossima Salernitana sarà competitiva». Le dichiarazioni del dirigente granata

Walter Sabatini ha parlato così al Mattino della prossima stagione che aspetta la Salernitana in Serie A.

Le sue parole: «Il campionato in due fasi modificherà la preparazione atletica: bisogna stabilire come caricare prima i giocatori e come farli allenare dopo. È una prospettiva sconosciuta: daremo un po’ di ferie a novembre. Le caratteristiche, invece, non cambieranno. La Salernitana di cosa e di chi ha bisogno? Cercheremo di trattenere questi ragazzi che si sono comportati bene, più 4-5 nuovi. Intanto sappiamo che non possiamo più proporre ai tifosi un campionato da infarto ma dovrà essere tranquillo. Anzi, tranquillo neppure mi piace: dico competitivo».