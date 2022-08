Sabatini: «Manco al calcio, paradossale che non stia lavorando»

Le parole di Walter Sabatini sul suo momento lontano dal calcio: «zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al calcio»

Intervistato dal Secolo XIX Walter Sabatini parla del suo momento lontano dai campi di calcio. Di seguito le sue parole.

ASSENZA DAL CALCIO – «Io manco al calcio, è paradossale che non stia lavorando ma non è una lamentela, zero recriminazioni, è una considerazione che faccio rispetto al calcio».

SAMPDORIA – «Non ero in condizioni fisiche per poter lavorare bene, per fortuna c’era Osti che è molto bravo. Sono rammaricato di ciò che non ho fatto, Genova è civilissima, la tifoseria blucerchiata merita qualsiasi sforzo. Sono stato molto deludente, non me lo perdono, nella vita e nel calcio è ridicolo non prendere atto delle proprie responsabilità. Resto un simpatizzante, quando la Samp gioca messaggio Giampaolo e i miei ex giocatori, la seguo».