Sacchi: «Rangnick Milan? La società deve seguirti, io mai in discussione»

Arrigo Sacchi esprime il suo parere riguardo al possibile approdo di Ralf Rangnick al Milan: le parole del guru rossonero

Nel corso del suo intervento a Sky Sport 24, Arrigo Sacchi ha commentato l’accostamento di Ralf Rangnick al Milan. Ecco le sue considerazioni sul tedesco e sul futuro dei rossoneri.

«Rangnick Milan? E’ stato un ottimo allenatore. L’importante è che la società ti segua, non prendere il più bravo. E’ la squadra che ti porta ad acquisire un morale, un entusiasmo, una collaborazione dove tu tiri fuori il meglio in un ambiente che ti chiede questo. Io ho potuto farlo grazie al club che non mi ha mai messo in discussione. Aumentavano le mie certezze, il mio entusiasmo».