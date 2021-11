Sala: «Nuovo stadio San Siro? Ora non si torna più indietro»

Il sindaco di Milano Sala è tornato a parlare della questione nuovo stadio di Inter e Milan

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in una intervista a La Stampa è tornato a parlare della questione nuovo stadio di Inter e Milan.

NUOVO STADIO – «Giusto affrontare tematiche correlate, per esempio l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, Ma indietro non si torna. Da due anni, da quando le squadre mi hanno detto a chiare lettere che a San Siro non ci sarebbero rimaste, lavoro alla soluzione».