Salah: «La stagione non è iniziata come speravamo, serve reagire»

Le parole di Salah alla vigilia della partita con il Manchester United: «La squadra vuole mostrare nuovamente il suo calcio»

Mohammed Salah ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK in vista della sfida del Liverpool contro il Manchester United. I Reds arrivano da due pareggi consecutivi. Di seguito le sue parole.

«La stagione non è iniziata come speravamo, ma tutto ciò fa parte del calcio. Serve reagire. Abbiamo lasciato per strada quattro punti nelle prime due giornate. Può succede, dobbiamo semplicemente andare avanti. La squadra vuole mostrare nuovamente il suo calcio ed è concentrata esclusivamente sulle prossime partite. D’altronde il passato non può essere cambiato».