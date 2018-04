Salah segna poi si scusa: serata magica per l’egiziano

La notte da sogni di Mohamed Salah: guida il Liverpool alla vittoria con la Roma, ma non dimentica i suoi ex tifosi

Di certo sarà stata una serata piena di emozioni per Mohamed Salah. Giocare una semifinale di Champions da protagonista assoluto non è un qualcosa che capita ogni giorno ed è ancora più raro segnare due gol in una partita del genere e “permettersi” di non esultare. L’egiziano, infatti, ha scelto la via del rispetto e dopo aver fatto male per ben due volte alla “sua” Roma, ha alzato le braccia al cielo ed ha chiesto scusa ai suoi ex compagni, ai suoi ex tifosi e alla sua ex città.

E adesso c’è già chi parla di Pallone d’Oro. La stagione del giocatore, infatti, è di quelle che possono consegnarti alla storia: mondiale conquistato con l’Egitto, miglior marcatore e giocatore della Premier League, protagonista assoluto della Champions. Cosa gli manca per togliere dopo 10 anni lo scettro dalle mani di Messi e Ronaldo? Forse una formalità: vincere la coppa dalle grandi orecchie. Se accadesse, il Pallone d’Oro avrebbe un nuovo proprietario.