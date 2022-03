Salernitana, Bonazzoli non si ferma più: record personale per l’attaccante

L’attaccante della Salernitana Bonazzoli ha segnato anche nel match contro il Sassuolo

Federico Bonazzoli non si ferma più e continua a segnare. In Salernitana-Sassuolo, l’attaccante ha segnato il gol del momentaneo 1-0 per i granata. Per lui, come riportato da OptaPaolo, si tratta della quarta rete consecutiva in quattro partite: la prima volta per lui.

Bonazzoli è inoltre arrivato a quota 7 marcature, suo nuovo record personale di gol in una stagione.