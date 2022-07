La Salernitana è in chiusura per l’arrivo di Bradaric in mezzo al campo: accordo vicino con il Lille

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i campani avrebbero messo sul piatto 5 milioni più bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita.