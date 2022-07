Sampdoria, ultimatum della Salernitana per Thorsby: già individuata l’alternativa

Calciomercato Sampdoria: prosegue la trattativa con la Salernitana per Thorsby, con i granata però che non vogliono più attendere

Ultima offerta per Morten Thorsby da parte della Salernitana e ultimatum al giocatore che deve dare una risposta definitiva perché il club campano non ha più tempo da perdere. Quattro anni, fino al 2026, ingaggio raddoppiato.

In caso di risposta negativa, il club campano non farà ulteriori tentativi. Resta aperta la trattativa per Federico Bonazzoli, altro calciatore in uscita dalla Sampdoria.Per il centrocampo la Salernitana avrebbe già preso contatti con il Venezia per Crnigoj.

