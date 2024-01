La Figc ha aperto ufficialmente un procedimento a carico del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino. Ecco i dettagli

La Figc ha aperto ufficialmente un procedimento a carico del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino dopo le dichiarazioni rilasciate nel post-partita del match tra Napoli e granata contro il sistema arbitrale del campionato di Serie A.

Ecco cosa aveva detto il patron del club campano, che aveva chiesto a gran voce anche le dimissioni del designatore Rocchi: «Vogliamo moratoria e sostituzione totale di questi arbitri. È necessario iniziare dalla testa, chiediamo a gran voce le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi. In Federcalcio dobbiamo, come Leghe, far sentire la nostra voce, tutti sono responsabili e complici di questa situazione. Il calcio sta sprofondando perché gestito in modo maldestro e superficiale. Contano le carriere degli arbitri più di quelle delle società che fanno grande questo sport».