Salernitana, Avv. Gentile: «Correttivi apportati, non ci saranno problemi»

Salernitana, l’avvocato Gentile ha spiegato il lavoro svolto sulla bozza del trust presentata alla FIGC: ecco le sue parole

Per Tuttosalernitana, l’avvocato Gianmichele Gentile ha spiegato le correzioni apportate alla bozza presentata alla FIGC, relativa al trust per la cessione della Salernitana. Ecco le sue parole.

CORRETTIVI – «Posso dire che abbiamo apportato i correttivi necessari rispettando tutti i parametri che erano stati imposti dalla FIGC. A loro interessava principalmente dimostrare che tutti i professionisti che abbiamo scelto per guidare la società fino alla cessione fossero totalmente slegati dalla Lazio e dalla famiglia Lotito-Mezzaroma. Il documento è pieno di “è vietato”, questo fa capire che la separazione è netta e che la proprietà non è più in campo agli oramai ex presidenti. Erano stati chiesti chiarimenti, non c’era stata una bocciatura. E noi riteniamo che la Salernitana abbia agito in modo perfetto, senza sottovalutare alcun dettaglio».