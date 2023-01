Salernitana, Iervolino: «Sogno un mezzogiorno protagonista. Scudetto? Vi dico chi lo merita»

Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato a Il Mattino in vista della sfida contro il Napoli e del futuro

«Spero e penso che questo sia l’anno giusto per il Napoli. Noi ci salveremo e il campionato lo vincerà De Laurentiis, che ha tutte le carte in regola per farlo. E se lo merita. Sogno un Mezzogiorno protagonista con la salvezza anche del Lecce e una risalita del Benevento. Nicola? Al mister non ho risposto dopo l’esonero, ero infuriato. Poi Nicola mi ha colpito dopo l’incontro, ha usato parole che fanno breccia nel mio cuore».