Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, dovrà fare a meno di un altro giocatore in vista della prossima sfida di Serie A contro il Napoli.

Secondo quanto riportato da tuttosalernitana.com, infatti, oltre allo squalificato Maggiore e con Coulibaly impegnato in Coppa d’Africa, i granata non potranno contare neanche su Grigoris Kastanos, che non recupererà per la sfida contro gli azzurri.