Salernitana, la procura di Genova apre un indagine dopo l’intossicazione alimentare

Salernitana, la procura di Genova ha aperto un’indagine contro ignoti dopo l’intossicazione alimentare subita dai campani

La Procura di Genova ha aperto un’indagine sull’intossicazione alimentare che ha colpito ben 21 tesserati della Salernitana dopo la gara d’andata dei playout di Serie B contro la Sampdoria. L’inchiesta, affidata al PM Paola Crispo con la supervisione di Francesco Pinto del gruppo “Salute e Lavoro”, ipotizza tre reati: adulterazione di alimenti, lesioni colpose e reati contro la salute pubblica. Le indagini, al momento a carico di ignoti, sono state avviate in seguito a un esposto presentato dall’ufficio legale del club campano e sono state affidate alla Digos. Alcuni dei colpiti hanno avuto sintomi gravi al punto da necessitare il ricovero ospedaliero.

Secondo i primi accertamenti condotti dall’ASL 3, la causa dell’intossicazione risiederebbe nel consumo di riso alla cantonese, mal conservato per diverse ore nel pullman della squadra e lasciato esposto al caldo. I giocatori avevano pranzato senza problemi presso l’hotel Novotel di via Cantore, che aveva poi fornito la cena in modalità take-away. Tuttavia, lo staff della Salernitana avrebbe omesso il trasferimento degli alimenti in contenitori isotermici adeguati, contribuendo così al deterioramento del cibo. L’intossicazione ha creato disagi significativi al club in un momento cruciale della stagione e ora rischia di avere risvolti anche sul piano penale, con la Procura che valuterà eventuali responsabilità nella catena di gestione, preparazione e conservazione degli alimenti.