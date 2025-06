Salernitana, ritorno in ambulanza per i calciatori, la società chiede un rinvio del ritorno dei playout: cosa è successo

Salernitana, ritorno da incubo dopo la sconfitta contro la Samp nell’andata dei playout di Serie B: mezza squadra in ospedale, ecco cosa è successo

La Salernitana ha vissuto un grave episodio di intossicazione alimentare al rientro dalla trasferta di Genova, dove aveva perso 2-0 la gara d’andata del playout di Serie B contro la Sampdoria. Durante il volo di ritorno, ben 21 tesserati tra giocatori e membri dello staff si sono sentiti male dopo aver consumato una cena al sacco. Al loro arrivo all’aeroporto di Salerno sono intervenute diverse ambulanze, con 16 persone trasportate e ricoverate presso gli ospedali “Ruggi” di Salerno e “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. Altri due casi si sono aggiunti nelle ore successive, aggravando la situazione. La Salernitana ha annullato l’allenamento previsto per il giorno seguente e ha attivato le procedure sanitarie e legali previste in questi casi.

Alla luce dell’accaduto, il club campano ha chiesto ufficialmente il rinvio della gara di ritorno, programmata per venerdì 20 giugno allo Stadio Arechi. In un comunicato, la Salernitana ha dichiarato di aver informato la Lega Serie B e di voler tutelare la salute dei propri tesserati oltre che gli interessi sportivi della società. L’amministratore delegato Maurizio Milan ha parlato di una situazione molto seria che mette a rischio la regolarità del finale di stagione, spiegando come diversi giocatori non siano in condizioni nemmeno di riprendere gli allenamenti. La Lega, secondo quanto trapelato, avrebbe mostrato un’apertura preliminare alla possibilità di rinviare il match, in attesa degli esiti delle verifiche sull’accaduto. La Salernitana resta quindi in attesa di una decisione ufficiale mentre cerca di recuperare fisicamente e mentalmente in vista del possibile spareggio salvezza decisivo.