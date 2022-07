Salernitana Mikael, l’attaccante andrà in prestito all’Internacional: le ultime

La Salernitana manda a giocare in Brasile l’attaccante Mikael: definito il prestito all’Internacional de Porto Alegre

La Salernitana manda a giocare in Brasile l’attaccante Mikael. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centravanti tornerà in patria per giocare con l’Internacional.

L’attaccante era arrivato a gennaio nella serie di acquisiti fatti da Sabatini per rinforzare la rosa a disposizione di Nicola.