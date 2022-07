Salernitana, primo approccio per Rog: secco rifiuto del Cagliari

La Salernitana ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione: no secco del Cagliari per Rog

La Salernitana, sfruttando la salvezza conquistata all’ultima giornata, sta cercando di attirare giocatori di un certo livello dopo la partenza di Ederson direzione Bergamo.

TuttoSalernitana.com riferisce di un sondaggio fatto dai campani per Marko Rog, centrocampista croato in uscira dal Cagliari. I rossoblù hanno risposto subito di no alla proposta granata, la quale avrebbe compreso una contropartita tecnica. I nomi sul tavolo erano quelli Simy, Gagliolo e Capezzi, rifiutati in blocco così come l’offerta stessa.