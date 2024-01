Salernitana: arriva un rinforzo dalla Lazio

Secondo Sky Sport, Toma Basic ha scelto la Salernitana. Ecco le ultime sulla trattativa tra Lazio e il club granata

Secondo Sky Sport, Toma Basic ha scelto la Salernitana: «Il centrocampista della Lazio ha ricevuto diverse offerte in questo calciomercato invernale (specialmente in Bundesliga), ma sembra propenso ad accettare la proposta dei granata. Determinante per la sua scelta anche un appuntamento con Walter Sabatini e Filippo Inzaghi, che ha coinvolto sia Basic che il suo entourage. Il croato dovrebbe essere a Salerno nella giornata di martedì 16 gennaio».