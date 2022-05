Salernitana, Sabatini vuole Izzo e Goldaniga per la difesa

La Salernitana non perde tempo e Sabatini è già alla ricerca dei primi rinforzi di mercato: Izzo e Goldaniga per la difesa

La Salernitana e Sabatini non vogliono perdere tempo. Il diesse è già al lavoro per provare a chiudere i primi colpi in vista del mercato estivo.

Le idee per la difesa sono due: una è quella di Izzo, già cercato a gennaio, e con cui si sta intavolando una trattativa con il Torino. L’altro nome è quello di Goldaniga in uscita dal Cagliari dopo la retrocessione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.