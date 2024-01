Salernitana, Sabatini: «La squadra sa qual è la sua missione»

Le parole di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana: «Ho parlato con la squadra, ecco come l’ho trovata»

Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, ha incontrato ieri la squadra e l’allenatore per un primo meeting conoscitivo. Di seguito le sue parole a Il Corriere dello Sport.

«Ho trovato una squadra attenta e concentrata, che ha il sentore della missione che gliviene affidata. Mi pare che i giocatori sappiano quello che c’è da fare. Poi se non lo fanno, glielo dirò io. Si tratta di comportarsi in una certa maniera, fidarsi l’uno dell’altro, sapere che al nostro fi anco gioca un campione. Solo così le squadre crescono: con la stima reciproca. Sono soddisfatto, è stato un incontro molto veloce. Mi sono scusato per la mia reiterata assenza, ma la vertebra mi ha giocato un brutto scherzo. Giovedì intendo tornare».