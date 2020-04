Salisburgo, ripresa degli allenamenti con le mascherine – VIDEO

Il Salisburgo, squadra austriaca, ha ripreso gli allenamenti. I giocatori, però, hanno indossato le mascherine

Una vita diversa per convivere col Covid-19? Sì, almeno nel calcio. Il Salisburgo, squadra del campionato austriaco, ha ripreso ad allenarsi in questi giorni. In campo con mascherine e rispettando le giuste distanze, proprio per evitare eventuali contagi.

Ma come cambierà il calcio? I giocatori dovranno mantenere le distanze e lavorare in piccoli gruppi, almeno per il momento. Ecco il video con le immagini delle prime sessioni di allenamento.