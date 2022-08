Salta l’approdo di Mazzarri sulla panchina del Marocco

Sono venuti a mancare i presupposti per portare Mazzarri sulla panchina del Marocco: ecco i dettagli

Walter Mazzarri è stato ad un passo dal potersi sedere sulla panchina del Marocco ma ora i presupposti sono venuti a mancare.

Come riportato da Alfredo Pedullà, l’intesa non è stata raggiunta a causa di più fattori. Si tratta di una mancanza di budget che non avrebbe permesso all’ex allenatore di Cagliari e Napoli, tra le altre, di assicurarsi alcuni profili per il suo staff ma, a quanto è emerso, ci sarebbero state anche alcune clausole e/o penali non gradite dal mister. Ora è tutto saltato.