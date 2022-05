Salvezza, 500 tifosi del Cagliari seguiranno la squadra a Venezia

Ultimi 90′ decisivi per la salvezza dei sardi, che al Penzo potranno contare sul supporto di 500 tifosi al seguito

Nell’ultimo e importantissimo match di questo campionato di Serie A, il Cagliari di Alessandro Agostini può contare fino alla fine sull’affetto dei propri tifosi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia sono attesi circa 500 tifosi sardi.

Il Cagliari avrà ancora una volta il sostegno dei suoi irriducibili. In principio la trasferta in terra lagunare era stata vietata dall’Osservatorio. Il settore ospiti sarà, quindi, occupato dai sostenitori rossoblù. A questi 500 si considerano quelli che provengono dalla Sardegna, quelli che ancora non vogliono arrendersi.