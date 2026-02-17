Sambenedettese, ribaltone in panchina: via Mancinelli, ecco Boscaglia! Il comunicato

Sambenedettese, ribaltone in panchina: via Mancinelli, ecco Boscaglia! Il doppio comunicato del club che milita in Serie C: i dettagli

Ribaltone tecnico in casa Sambenedettese. La società marchigiana ha comunicato ufficialmente l’esonero di Marco Mancinelli, ringraziandolo per la professionalità mostrata. Al suo posto arriva l’esperto Roberto Boscaglia, allenatore con un lungo trascorso tra Serie B e C, scelto dal presidente Vittorio Massi per rilanciare le ambizioni della squadra rossoblù.

I DUE COMUNICATI – «La U.S. Sambenedettese comunica che il Presidente Vittorio Massi ha disposto l’esonero dell’allenatore Marco Mancinelli. La Società ringrazia Mancinelli per la disponibilità e la professionalità, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della carriera.

La U.S. Sambenedettese rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Roberto Boscaglia. Allenatore di comprovata esperienza e valore, Boscaglia vanta un percorso professionale di grande qualità, avendo militato per molti anni nei campionati di Serie C e Serie B. La Società ripone in lui piena fiducia per affrontare con determinazione il prosieguo del campionato».